TOP zajímavosti z NHL: Domov důchodců i dětská nemocnice. Crosby rozdával radost

Nedávno předvedl devatenáctiletý bek Jakob Chychrun z Arizony, jak v létě dře v posilovně (VIDEO ZDE), jeho tělo ale kompletní zátěž nevydrželo a mladičký talent se zranil. Teď už je po operaci a doufá v brzký návrat.

Thanks to all for the well wishes. Confident I will come back from this better than ever. Already looking forward to rejoining the guys. https://t.co/E6dSi4lYId