TOP zajímavosti z NHL: Edmonton má potíže, Talbot musí na marodku

S ročníkem 2018/19 končí kontrakt obránci Drew Doughtymu z Los Angeles a mimo jiné také elitnímu bekovi Ottawy Eriku Karlssonovi. Kanadský zadák se pro The Athletic lehce rozpovídal o tom, jak se chystá o nové smlouvě vyjednávat. "Určitě si promluvím s Karlssonem a budu chtít vědět, o jaké peníze žádná on. Nevím, jestli chce zůstat v Ottawě a já jestli budu dál v LA, kdo ví, co se stane," pokračoval. Jako měřítko každopádně použil smlouvu P.K. Subbana, který má s 9 miliony dolarů nejvyšší ligový cap hit v celé NHL. "Myslím, že já i Karlsson si zasloužíme víc," dodal.

