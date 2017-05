TOP zajímavosti z NHL: Edmonton má problém, přišel o Sekeru

Anaheim - Edmonton 1:2

Od chvíle, kdy Oilers prohráli 0:7 v San Jose, slavili čtyři výhry ze čtyř utkání, tři z toho navíc na ledě soupeře. Včera navíc dvakrát za výtečným gólmanem Camem Talbotem zněla tyčka. "Ale je to dobrý gólman, pomáhal jim celý rok. My musíme být před ním důraznější," řekl domácí kapitán Ryan Getzlaf a chválil ho i autor první branky Andrej Sekera.

The @EdmontonOilers took a 2-0 series lead on the road for fifth time in franchise history (1981 PR, 1988 DF, 1990 F, 2006 CF). #StanleyCup pic.twitter.com/FV9oN34zui