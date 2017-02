TOP zajímavosti z NHL: Florida brala zaprášenou výhru, Holtbyho mrzela porážka

Carolina - Colorado 1:2 v prodloužení

Avalanche vyhráli poprvé po pěti prohraných utkáních a na cizím ledě přerušili sadu jedenácti porážek. Navíc jejich letošní bilance v prodloužení je 6-1. Na ledě Hurricanes také vyhráli poprvé od ledna 2008.

On the tape, off the tape, into the net. Mikko Rantanen has the first OT-winner of his young career. #COLvsCAR pic.twitter.com/SfYspDTXNR