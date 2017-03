TOP zajímavosti z NHL: Gól z půlky 10 vteřin před koncem ho připravil o nulu

Columbus - New Jersey 2:0

Poprvé do NHL naskočil drobný pětadvacetiletý útočník T.J. Tynan. Šestašedesátý hráč draftu 2011 odehrál za Blue Jackets 7 minut a 39 vteřin a jednou vystřelil na bránu. Druhým zápasovým jubilantem byl bek soupeře Ben Lovejoy, který má za sebou už 400. utkání v lize.

Locker all set up for an @NHL debut. TJ Tynan will be the 2nd #CBJ skater in club history to wear no. 49 in a game (Dan Fritsche). pic.twitter.com/2x3hP0XASN