TOP zajímavosti z NHL: Gudas nedohrál, pořízek Devils si na něj počíhal

Edmonton - Anaheim 3:2 v prodloužení

Domácí brankář Cam Talbot zaznamenal čtyřicátou výhru sezony a vyrovnal klubový rekord legendárního prcka Granta Fuhra z ročníku 1987/88. Oilers navíc vyrovnali klubový rekord díky osmému vyhranému utkání na domácím ledě v řadě.

Thank you Grant. It's an honour to have my name on any list that you are on. #legend #classact https://t.co/dsLTkilrGD