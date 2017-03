TOP zajímavosti z NHL: Halák je zpátky, po příchodu z farmy zastavil Crosbyho

Chicago - Colorado 6:3

Blackhawks předvedli parádní obrat a díky třem trefám v 51. minutě zápasu urvali výhru. Navíc se stali prvním letošním týmem Západní konference, který si zajistil postup do play off. Poslední část hry vyhrálo Chicago poměrem 5:0. "Do třetí třetiny jsme vstoupil tak, abychom neprohráli, ale takhle se proti Chicagu hrát nedá," řekl po utkání hostující bek Mark Barberio, jenž si v zápase připsal nahrávku.

