TOP zajímavosti z NHL: Hokejový svět se rozloučil s detroitskou Joe Louis Arenou

Florida - Buffalo 3:0

Sadu šesti prohraných utkání hodili za hlavu hokejisté Panthers a výrazně pomohl i Jaromír Jágr, jenž nahrál na dvě branky a dosáhl třiceti asistencí v sezoně. Poslední domácí zápas sezony byl zároveň poseldním utkáním kariéry pro bijce Shawna Thorntona, který zaujme v klubu pozici funkcionáře. Devětatřicetiletý útočník odehrál sezonní maximum 15 minut a 6 vteřin, na dresu měl našité "áčko" a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. "Chtěli jsme pro něj uhrát výhru," řekl autor dvou branek Jonathan Huberdeau.

#FlaPanthers Shawn Thornton named top star of home finale in final NHL goal as teammates salute him. pic.twitter.com/6GWAe3ify6 — George Richards (@GeorgeRichards) April 9, 2017

Shawn Thornton has a lot of love for the #FlaPanthers, said that Jagr told him he got a longer tribute video than Gretzky. pic.twitter.com/xdrFo0gIod — Jameson Olive (@JamesonCoop) April 9, 2017

Shawn Thornton said he would toss skates in the trash after final NHL game - and there they are. pic.twitter.com/B2DBNn04Vc — George Richards (@GeorgeRichards) April 9, 2017