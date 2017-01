TOP zajímavosti z NHL: Hossův velký večer viděl i jeho otec František

Los Angeles - Winnipeg 3:2 v prodloužení

Domácí gólman Peter Budaj si připsal dvacátou výhru v sezoně, a to se mu povedlo naposledy v ročníku 2008/09. Dvě jubilea slavili hostující útočníci, Shawn Matthias odehrál 500. zápas v NHL, Adam Lowry zatím teprve 200.

