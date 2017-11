TOP zajímavosti z NHL: Hráči Preds se podepisovali, málem jim ujel autobus

NY Rangers - Boston 4:2

Dvakrát se během 29 vteřin trefil mladík Jimmy Vesey a útočil na Jaromíra Jágra. Ale český hokejista byl přece jen o kus rychlejší... Rangers zvítězili popáté v řadě.

Per @EliasSports: @19Vesey, who scored twice in 0:29, is the first @NYRangers player to score twice in 30 seconds or less since @68Jagr (0:26 on Nov. 14, 2006). #NHLStats pic.twitter.com/u5taMvSrxt