TOP zajímavosti z NHL: Hvězda Anaheimu dostala nečekaný zásah

New York Rangers - Pittsburgh 3:2

Oba neznámí gólmani hráli v zápase důležitou roli. Hostující Tristan Jarry naskočil v NHL vůbec poprvé a prezentoval se fantastickým zákrokem na čáře. Domácí Magnus Hellberg zase ve svém pátém startu vychytal první vítězství. Dalším úplným premiantem utkání byl útočník Pens Jean-Sebastien Dea, jenž odehrál přes 11 minut, jednou vystřelil na bránu a zapsal i dvě trestné minuty.

Welcome to the show, Tristan Jarry. pic.twitter.com/TDl7wZvdwt

"I am a little speechless right now." - @Mulle45 after recording his first NHL win tonight over Pittsburgh. pic.twitter.com/w2ZX5L4pjx