TOP zajímavosti z NHL: I Hudler má své cestující fanoušky, Michálek povolán

Montreal - Chicago 2:4

Když napřáhne Shea Weber, jen ten největší odvážlivec si troufne jít do bloku. Brankář se ale střele vyhnout nemůže a Corey Crawford se jí postavil čelem. I když ránu z první z kruhů dostat do masky určitě nechtěl... "Snažil jsem se zmenšit mu střelecký úhel, smůla, že mě takhle napálil," řekl Crawford po zápase, na jejímž konci slavil. Narozdíl od svého soka Careyho Price, který naskočil do 500. zápasu v NHL.

Crawford stops a Weber slapshot with his head.

*do not try this at home pic.twitter.com/1N7ZLs3oFx — Marc Dumont (@MarcPDumont) March 15, 2017