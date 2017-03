TOP zajímavosti z NHL: Kaše je zpět, Carolina má nový rekord organizace

Buffalo - Florida 4:2

Hrdina zápasu byl jasný už před jeho začátkem, ale on ho ještě vyšperkoval. Domácí kapitán Brian Gionta naskočil do kulatého tisícího utkání v NHL a proti Panthers ho rozhodl vítěznou brankou. "Pro Briana a jeho rodinu to byl báječný večer, který si opravdu zasloužil. Ale když vstřelil gól, snad celé střídačka vyskočila, jako kdyby se hrálo play off," řekl kouč týmu Dan Bylsma.

Never give up on your dreams.@Giostyle21 would dream of playing for the Sabres. He played his 1,000th @NHL game as a Sabre. Full pregame - pic.twitter.com/JWAHcP5Mhr — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) March 28, 2017

GIONTA! He scores in his 1000th NHL game! What a goal. pic.twitter.com/feGddh2lMq — Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) March 28, 2017

Congrats to my big bro @Giostyle21 on his 1000th game tonight, — Stephen Gionta (@steviegio11) March 27, 2017

Congrats to my first roommate in the NHL on 1000 games @Giostyle21. Great player, teammate and person. — Lars Eller (@Eller_89) March 28, 2017

Congratulations to @Giostyle21 on #1000NHLGames and of course the game winner! — Evander Kane (@evanderkane_9) March 28, 2017