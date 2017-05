TOP zajímavosti z NHL: Kaše obětí zákeřného krosčeku, jde o zlomeninu?

Loterii o jedničku draftu vyhráli New Jersey Devils, i když jejich šance byla pouze 8,5%. Je to popáté z posledních šesti let, co nevyhrál tým, který k tomu měl statisticky největší šanci. Colorado tak po otřesné sezoně ostrouhalo a nakonec bude vybírat až po Philadelphii a Dallasu ze čtvrtého místa. Největšími favority na jedničku jsou v tuto chvíli Nolan Patrick a Nico Hischier.

The Dallas Stars have the third overall pick in the 2017 NHL Draft. pic.twitter.com/0BO5KOeXGF

Congratulations to the Avalanche on being the first team to ever be the NHL's worst by 20+ points and not even get a top three pick.