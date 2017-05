TOP zajímavosti z NHL: Krutá zpráva pro Nashville, přišel o klíčového hráče

Slovenský obránce Andrej Sekera pořádně dlouho neoblékne dres Edmontonu. Třicetiletý zadák má totiž poničené křížové vazy a čeká ho 6-9 měsíců dlouhá pauza.

So Oilers won't have Sekera for first 20-40 games of next season. If Russell is back, do he and Benning become second pair?