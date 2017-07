TOP zajímavosti z NHL: Kunitz servíroval snídani ze Stanley Cupu

Dallas včera na pět let ulovil volného hráče Alexandera Radulova, který se dlouho nedokázal dohodnout na podmínkách smlouvy s Montrealem. Krátce poté, co novému zaměstnavateli angažmá potvrdil, ale prý přišli Canadiens se stejnou nabídkou, jakou připravil Dallas. Ale už bylo pozdě. "Chci Montrealu a jeho fanouškům poděkovat ze fantastický rok. Díky, že jsem se vždycky cítil vítán a byl tu jako doma. Na čas v tomto úžasném městě nikdy nezapomenu, miluji Montreal," napsal si Rus na Twitter.

Alex Radulov says Habs offered same deal as Stars only after he agreed with Stars. At that point it was too late because he already agreed.