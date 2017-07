TOP zajímavosti z NHL: Ladd založil nadaci, Stanley Cup nadále cestuje

Útočník Andrew Ladd prokázal velké srdce a společně se svou manželkou Brandy založil Ladd Foundation, která má prostřednictvím sportovních akcí pomoci mladým lidem s postižením, nemocí i z chudších rodin.

Our first event for @LaddFoundation is almost here! Follow @LaddFoundation on Twitter, FB and Instagram to check out what we have going on!