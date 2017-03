TOP zajímavosti z NHL: Malkin přijal výzvu, v bitce dostal naloženo

Pittsburgh - Tampa Bay 5:2

Utkání patřilo dvěma domácím personám. Jevgenij Malkin naskočil do 700. utkání v NHL a zazářil brankou a asistencí. Výhru trefil devětatřicetiletý švýcarský obránce Mark Streit, který po trejdu z Tampy naskočil do první bitvy za nový klub. "Klíčové samozřejmě je, že máme dva body. V Pittsburghu jsem se cítil dobře už od příchodu a tohle mi to ještě ulehčilo," řekl veterán.

There's nothing quite like scoring your first Penguins goal (especially when it comes from Crosby and Malkin). pic.twitter.com/2wYBp4g7Xh