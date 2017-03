TOP zajímavosti z NHL: Maraton nájezdů znamená historický zápis pro Buffalo

Edmonton - Boston 7:4

Německý hokejista Leon Draisaitl se zapsal do historických kronik NHL. Jeho tříbodový večer znamená, že dosáhl na metu 61 bodů a o 2 body překonal rekord Marca Sturma v počtu bodů získaných v jedné sezoně NHL německým hokejistou.

With 61 pts Draisaitl has set the record for most pts in a season by a German player. He's also the leading scorer from his draft class