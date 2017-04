TOP zajímavosti z NHL: Mladý bek chtěl hrát, po ráně pukem ale neviděl

Pittsburgh - Columbus 3:1

Těžký zásah do sestavy utrpěl při rozbruslení Pittsburgh, hrdina posledního tažení za Stanley Cupem brankář Matt Murray se při něm zranil. Do klece musel Marc-Andre Fleury, který 31 zákroky výrazně pomohl k výhře. "Na začátku jsem byl trochu nervózní, asi protože jsem to nečekal, ale byla to zábava," řekla někdejší jednička draftu. Fleury se dočkal výhry v play off poprvé od 18. dubna 2015. Velký večer má za sebou také jeho spoluhráč Ron Hainsey, který si po 907 utkáních základní části zahrál první bitvu kariéry v play off.

Ron Hainsey made his #StanleyCup Playoffs debut after 907 career regular-season games (most in NHL history before a postseason appearance). pic.twitter.com/v6UH51mRqR — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 13, 2017