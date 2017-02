TOP zajímavosti z NHL: Montreal vyhodil kouče, přichází Julien

Boston - Vancouver 4:3

Slovenský útočník Peter Cehlárik se stal devátým hráčem Bruins v této sezoně, jenž si odbyl premiéru v NHL. Jedenadvacetiletý rodák z Žiliny odehrál téměř 14 minut a připsal si jeden kladný bod.

"Coming into the game, I just stayed calm and focused on my game."



Peter Cehlarik on his NHL debut: pic.twitter.com/D4ffapGG6H