TOP zajímavosti z NHL: Mrázkův konkurent je zpět, hned bral výhru

Colorado - St.Louis 0:3

Osm sezon odehrál Paul Stastny v Coloradu a teď, v jedenáctém utkání proti svému bývalému týmu, také poprvé skóroval. To všechno přesně před zraky své manželky a osmnáctiměsíční dcery. "Bylo to skvělé, tohle prostě člověk nevymyslí," řekl střelec.

