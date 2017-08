TOP zajímavosti z NHL: Murrayho pes Beckham svačil ze Stanley Cupu

Ve věku 74 let zemřel dlouholetý trenér a generální manažer několika týmů NHL Bryan Murray. Murray působil jako manažer Ottawy Senators od roku 2007 až do loňska. Podle klubu bojoval kanadský rodák od roku 2014 s rakovinou tlustého střeva. Murray v NHL působil nepřetržitě 35 sezon. V roli generálního manažera působil vedle Ottawy také u týmů Anaheimu, Floridy a Detroitu. Na lavičku se postavil ve Washingtonu, Detroitu, Floridě, Anaheimu a Ottawě. Za ročník 1983/84 získal Cenu Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra NHL. Největšího úspěchu dosáhl před deseti lety s Ottawou, která ztroskotala až ve finále play off na Anaheimu.

My thoughts and prayers are with the entire Murray family. Thank you for everything Bryan. You gave me the chance to be who I am today. — Erik Karlsson (@ErikKarlsson65) August 12, 2017

I'll be forever grateful for the opportunity Bryan gave me in Ottawa. He was an amazing person,with the best humour. He'll be missed greatly — Kyle Turris (@kyleturris) August 12, 2017

"Devastated to hear of Bryan Murray's passing. That man is the reason I am in Ottawa. I owe him a lot. #rip #sens — Craig Anderson (@CraigAnderson41) August 12, 2017

Loved my year with Bryan Murray. His hockey knowledge was only surpassed by his sense of humour. Sincere Condolences to all the Murray's RIP — Marc Crawford (@CroMarcCrawford) August 12, 2017

My thoughts go out to the Murray Family.Bryan gave me the opportunity to come home and play here.Such a great man, it was truly a privilege. — Marc Methot (@MarcMethot3) August 12, 2017