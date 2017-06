TOP zajímavosti z NHL: Můžeš za to ty! Celá hala deptala gólmana Penguins

V posledních dvou zápasech série proti Anaheimu postrádal Nashville kapitána Mika Fishera, ale na pondělní první finálovou bitvu by snad mohl být týmu k dispozici. "Myslím, že šance je slušná. Na tréninku se určitě objeví, uvidíme, jak to s ním bude vypadat dál," řekl generální manažer David Poile.

NSH cpt Mike Fisher's last shift.



"Under evaluation" is his status. Manson goes up to swat the puck, also hitting Fisher w unintended knee pic.twitter.com/tkknZnb7jQ