TOP zajímavosti z NHL: Nechcete otřes mozku? Dejte se na plavání, řekl prezident Calgary

Pittsburgh - Nashville 5:3

Poté, co Pittsburgh nasázel 3 góly v první třetině čekal na svou další střelu na bránu 37 minut! Hosté mezitím srovnali, ale právě první rána od úvodní dvacetiminutovky rozhodla. Jejím autorem byl Jake Guentzel, který ukončil osmizápasové čekání na gól. "Musíte zůstat pozitivní, do šancí se prostě časem dostanete," řekl americký mladík o tom, jaké to bylo, strávit většinu utkání bez střely na bránu.

Guentzel goes short side roof, @penguins fans blow the roof off the building. #StanleyCup pic.twitter.com/Q7VIFxamVl — NHL (@NHL) May 30, 2017