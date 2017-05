TOP zajímavosti z NHL: Nejhorší porážka v životě, smutní po vyřazení Kesler

Nashville - Anaheim 2:3 v prodloužení

Obětavost na prvním místě, to je krédo neústupného zadáka Joshe Mansona, který se prezentoval netradičním defenzivním zákrokem.

It never even gets to overtime unless Josh Manson climbs the centre to make this beautiful punt block, robbing Nashville of 3 sure points. pic.twitter.com/uu5ZAwP1zX