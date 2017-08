TOP zajímavosti z NHL: Nejtvrdší tým NHL? Edmonton, má jasno bijec

Americká metalová kapela Avenged Sevenfold má za sebou vystoupení v Edmontonu, kde se dočkala i vřelého přijetí od legenárního Waynea Gretzkyho a jeho manželky Janet.

Thank you to "The Great One" Wayne Gretzky for the booze and wine to celebrate the end of the tour. We appreciate it! 📷:@rafacore pic.twitter.com/WUGxBX47fE