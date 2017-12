TOP zajímavosti z NHL: Pastrňák na nákupech, v hračkářství se vyřádil

Nashville - Vancouver 3:5

Díky dvěma bodům se Daniel Sedin stal 87. hráčem NHL, který dosáhl na hranici 1000. bodů. S braterem Henrikem jsou jediní sourozenci, kterým se něco takového povedlo.

One Sedin joins the other in the 1,000 point club.



Congrats on the milestone, Daniel! pic.twitter.com/uB2ckorcx0 — NHL (@NHL) 1. prosince 2017

The Sedins are the only brothers in League history to each score 1,000 career points.



Only one other sibling duo combined to each score 900 career points – Henri Richard (358-688—1,046) and Maurice Richard (544-422—966). #NHLStats #VANvsNSH pic.twitter.com/KiV2k5UyFl — NHL Public Relations (@PR_NHL) 1. prosince 2017

The Sedins are the second-highest scoring pair of brothers in NHL history behind Wayne Gretzky (894-1,963—2,857) and Brent Gretzky (1-3—4).



Only two other sets of brothers have combined for more points in the NHL – the Sutters and Stastnys. #NHLStats #VANvsNSH pic.twitter.com/0w8IGSiVfM — NHL Public Relations (@PR_NHL) 1. prosince 2017