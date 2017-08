TOP zajímavosti z NHL: Polák je zpět a po zranění zase řádí na ledě

Když NHL před pár dny vyhlásila dvacítku nejlepších centrů současnosti, ne každý souhlasil s jejím pořadím. Například Jeremy Roenick se hodně ohradil proti čtvrtému místu Austona Matthewse z Toronta. "Ano, je to skvělý hráč, ale má za sebou jedinou sezonu. Nemůžete ho zařadit před některé další hokejisty v seznamu, to není správně," napsal.

Matthews at 4? Yes, he's a great player but only played one season. You can't put him above some other guys on this list... incorrect #NHL https://t.co/sGZkD9MLSC

When rating players, you need to look at all around game and leadership, not just stats. Also Matthews is well on his way to top 3 player!