TOP zajímavosti z NHL: Poslední rok v Buffalu? Vězení, ukázal Fin na módní kolekci

Ottawa - Pittsburgh 5:1

Společně vedle sebe váleli v Torontu, ale to je pryč. A jen jeden z nich se navíc může podívat do finále Stanley Cupu. I proto se Dion Phaneuf nebál opřít do útočníka Phila Kessela, a ten mu to v závěru utkání vrátil několika údery.

Dion Phaneuf DESTROYS Phil Kessel along the boards. Teammates no more, no friends on the ice 😂🔥 pic.twitter.com/r42G5hZRDE — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) May 18, 2017