TOP zajímavosti z NHL: Puempel věnoval lístky na zápas bezdomovcům

New York Rangers - Ottawa 2:4

Senators se opřeli o tradičně spolehlivého gólmana Craiga Andersona, který pochytal 37 střel a navíc na jeden gól nahrál. To před ním zatím v barvách Ottawy dokázal jen Ray Emery. Stejného gólmana navíc díky osmnácté výhře v play off vyrovnal na druhé pozici historické tabulky.

What a group of warriors this #Senators team is! Best word to describe them is awesome!!! On to Round 3! #ALLIN — Eugene Melnyk (@MelnykEugene) May 10, 2017