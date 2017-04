TOP zajímavosti z NHL: Rozsíval dostal pěstí a nedohrál, Hanzal vyřídil sudího

Minnesota - Carolina 5:3

Domácí tým na rozbruslení zavzpomínal na tým North Stars, který ve městě působil před lety a oblékl historické dresy. Ještě o kousek dál to dotáhl Zach Parise, který nasadil helmu a rukavice svého otce J.P., jenž za klub kdysi hrával. Martin Hanzal zase změnil na dresu číslo 19 za číslo 91, aby ocenil Billa Mastertona. Tedy jediného muže, který kdy na ledě NHL zemřel na zranění, které utrpěl při zápase. Na jeho počest se každý rok uděluje trofej s jeho jménem (za oddanost hokeji).

Out of respect for Bill Masterton, the only player to die from injuries suffered during an NHL game, Martin Hanzal to wear 91 during warmups pic.twitter.com/WSnFVqXeKY