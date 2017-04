TOP zajímavosti z NHL: Sedlák vyhrál všechna buly, Minnesota s golfem v logu

Montreal - New York Rangers 4:3 v prodl.

Canadiens utekli hrobníkovi z lopaty i díky gólu a nahrávce Tomáše Plekance. Hrdinou byl ale ruský útočník Alexander Radulov, který v zápase nejdříve připravil trefu obránce Petryho, v 60. minutě perfektně nahrál česému útočníkovi na vyrovnání a v čase 78:34 úplně rozhodl. "Těší mě výhra před našimi fanoušky, ale pořád jsme ještě nic nedokázali. Teď jedeme k nim a bude to těžké," varuje Radulov.

Radulov, I love you, I'm buying you a set of new teeth for that goal! Radu, je t'aime, je t'achète un set de dents comme cadeau pour ce but!