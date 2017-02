TOP zajímavosti z NHL: Sekera vynesla stop na 6 zápasů, Toronto přišlo o hvězdu

Winnipeg - Dallas 5:2

Šňůru šesti zápasů bez gólu ukončil Patrik Laine ve velkém stylu, dal hattrick. V sezoně je pro něj už třetí a něco takového dokázali v nováčkovském ročníku naposledy Teemu Selänne a Erik Lindros v sezoně 1992/93. "Čtyři hry se nám teď nepovedly a prohráli jsme, takže je super, že to teď vyšlo. Dávat góly mě baví," řekl NHL. Dvoustý bod v kariéře si připsal také Mark Scheifele.

