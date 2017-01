TOP zajímavosti z NHL: Sledujte každý den, co se děje v nejslavnější lize světa

St.Louis - Boston 3:5

Deset let válel v barvách Blues americký útočník David Backes, v úterý poprvé přijel jako host. Nebodoval a díky bitce si připsal sedmnáct trestných minut. Diváci ho přivítali divokým potleskem. "Nikdy jsem nic takového nezažil, bylo úžasné být zpátky," řekl po zápase.

Huge thank you to the fans and the @StLouisBlues for an amazing reception and tribute this evening. Another amazing memory! #backesinthelou https://t.co/L6HTq1H4ms