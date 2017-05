TOP zajímavosti z NHL: Takhle to nepůjde! Malkin se srazil se spoluhráčem

Anaheim - Edmonton 2:1

Postup sice kanadskému týmu nevyšel, ale zoufalí Oilers přesto být nemusí. "To, co se nám letos povedlo, je úžasné. Budoucnost mužstva je zářivá! Jsme hodně dobří a máme na to v brzké době něco dokázat," vykládal po zápase útočník Patrick Maroon.

Great year @EdmontonOilers you got a lot to look forward to. You were fun to watch. — Mike Modano (@9modano) May 11, 2017

Heck of a run @EdmontonOilers! Don't hang your heads, it's only the beginning for this young talented group. Exciting times await oil city! — Ryan Smyth (@RealSmytty94) May 11, 2017

I couldn't be more honoured to play with this group of guys. This team has a very bright future! #respect — Eric Gryba (@grybes02) May 11, 2017

👏great series,congrats @EdmontonOilers for the great season ,you guys will have a bright future! And @AnaheimDucks congrats..proud of you💪 — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) May 11, 2017