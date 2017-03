TOP zajímavosti z NHL: To byla pecka! Za ránu pěstí jde před disciplinárku

Nashville - San Jose 7:2

Vedení mužstva před zápasem ocenilo svou dlouholetou oporu Pekku Rinneho, který nedávno naskočil do 500. zápasu v soutěži.

The @PredsNHL honored goaltender Pekka Rinne for recently appearing in the 500th game of his NHL career. #SJSvsNSH pic.twitter.com/0uKYA5K2kn

Thank you everyone for your kind words, supporting me over my first 500 games in Smashville! Looking forward to 500 more with all of you!