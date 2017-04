TOP zajímavosti z NHL: To byly rány! McDavid hitoval, Keith sundal helmu

Poté, co před pár dny bitkař Shawn Thornton z Floridy ukončil profesionální kariéru, oznámil kustodům, že už po něm nikdy nebudou muset uklízet. Symbolicky tedy vzal své brusle z posledního utkání a hodil je do koše. Teď mohou být kohokoliv z vás, brusle jdou totiž do dražby. Chcete si přisadit? Tak do toho.

Shawn Thornton said he would toss skates in the trash after final NHL game - and there they are. pic.twitter.com/B2DBNn04Vc