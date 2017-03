TOP zajímavosti z NHL: Tohle je Toronto? Tradiční klub nastoupil v zeleném

Arizona - Colorado 1:0

Mike Smith byl hrdinou zápasu. Kanadský brankář totiž vychytal dvaadvacátou nulu v barvách Coyotes, a to se ještě žádnému brankáři v klubových dějinách nepovedlo. "Člověk na to nemyslí často, ale nebudu vám lhát, ke konci zápasu už jsem to měl v hlavě a jsem rád, že jsem to zvládl," řekl gólman se smíchem. Avalanche nedali branku už podvanácté v sezoně, tak špatně na tom letos nikdo není.

Congratulations to #Coyotes goaltender Mike Smith on becoming the all time franchise leader in shutouts (22). pic.twitter.com/0h5SZ8E4xU — Rich Nairn (@RichNairn9) March 14, 2017