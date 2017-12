TOP zajímavosti z NHL: Ty si nechceš plácnout? Kuzněcov baví internet

Calgary - Arizona 3:0

Po letním trejdu se poprvé proti svým bývalým parťákům postavil Mike Smith a ukázal, jak je má přečtené. Díky 28 zákrokům si připsal 35 nulu v NHL. "Je to dobrý brankář a dnes to předvedl. Tu výhru si zasloužil a já se těším, až se utkáme znovu," řekl útočník Coyotes Max Domi.

“I owe a lot to them, but it was nice to get the win, a bonus to get the shutout.” - Mike Smith pic.twitter.com/nP4P6m15dF