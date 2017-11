TOP zajímavosti z NHL: Umění provokace! Marchand políbil Komarova

Montreal - Las Vegas 3:2

Zapsat se do košaté historie Montrealu není nic snadného, mladík Charlie Lindgren to přesto dokázal.

Per @EliasSports: @CharlieLindgren is the third goaltender in @CanadiensMTL history to earn wins in his first five career appearances, joining Ken Dryden (6-0-0 in 1971) and Wayne Thomas (7-0-0 in 1973). #NHLStats pic.twitter.com/rnZT2L3mtB