TOP zajímavosti z NHL: Velká změna v Bostonu! Pastrňák a spol. mají nového kouče

Nepříjemná zpráva ochromila soupisku St.Louis, jedenadvacetiletý útočník Robby Fabbri má kvůli poničeným vazům v levém koleni po sezoně a jeho návrat je očekáván až v záříjovém tréninkovém kempu. Kanadský útočník letos odehrál 51 utkání a připsal si 11 branek a 18 nahrávek. Zranil se při sobotním střetu s Carterem Rowneym z Pittsburghu. Klub už z farmy povolal Magnuse Pääjärviho a Kennyho Agostina.

Thank you everyone for the get well wishes! Excited for the work ahead to get ready for training camp 💪🏼