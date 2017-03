TOP zajímavosti z NHL: Voráček dostal pecku, Colorado se ztrapnilo

Philadelphia - Colorado 4:0

Ve svém devatenáctém utkání kariéry se prvního gólu i bodu dočkal čtyřiadvacetiletý kanadský útočník Jordan Weal. Tečoval střelu Radko Gudase.

Two OT-winners in two days. That's something for @AGally94 to smile about. #CBJvsMTL pic.twitter.com/ksFiLCuYfI