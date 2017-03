TOP zajímavosti z NHL: Vousáč Burns 13 zápasů bez gólu, Iginla se stále umí prát

Edmonton - Los Angeles 2:0

I když je mu devětatřicet let, stále má sílu na rozdávání. V bitce s Jaromem Iginlou se o tom přesvědčil také o 11 let mladší silák Patrick Maroon, který s harcovníkem Los Angeles svedl téměř vyrovnanou bitvu, přesto odcházel na trestnou lavici zkrvavený.

Iginla and Maroon go to the box for a scrum, then get out and fight again, and go straight back to the penalty box 😂👌 pic.twitter.com/3K9m2CfVVh