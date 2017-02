TOP zajímavosti z NHL: Vrána se rychle vrátil na farmu, Blues přišli o mladíka

Florida - Anaheim 2:1

Prvních 51 utkání sezony musel Jonathan Huberdeau vynechat kvůli zranění, ale hned úvodní duel po návratu svým gólem rozhodl. "Když vám uniknou první čtyři měsíce sezony, tak ten první gól je vždycky něco speciálního. Přesně tak to dnes bylo," řekl Kanaďan po utkání.

That's it for the second period.



We've got a 2-1 lead (and a 28-20 shots advantage) after Huby's first of the year! 👍 pic.twitter.com/Z36iHFneiw