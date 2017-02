TOP zajímavosti z NHL: Vrána zpět v prvním týmu, dnes nastoupí

Toronto - Montreal 2:3 v prodloužení

Auston Matthews v utkání dosáhl na hranici třiceti branek a srovnal se tak s Patrikem Lainem. Jde o první sezonu od roku 1963, kdy jednička i dvojka draftu během svého prvního ročníku nasbírala třicet gólů.

This is the first season since the #NHLDraft was introduced in 1963 that the top two picks from the previous draft each have 30 goals.