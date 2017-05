TOP zajímavosti z NHL: Všichni na planetě ví, že Pens jsou lepší, říká trenér Ottawy

Anaheim - Nashville 5:3

Ryan Kesler se umí dostat soupeři pod kůži a v této sérii se mu to podařilo hodně rychle. Jeho obětí se stal klíčový muž hostí Ryan Johansen, kterému se Američanův styl hry hodně nelíbí. "Vůbec nechápu, co se mu honí hlavou. V hledišti má přátelé a celou rodinu, ale nerozumím tomu, jak mu vůbec někdo může fandit," rozčiloval se Johansen. "Jeho způsob hry vůbec nedává smysl, snažím se prostě jen hrát hokej, ale moc to nejde, když si každé střídání musím vyndavat z třísel jeho hokejku," pokračoval Johansen, který ještě není zvyklý na náročnost utkání play off. A Kesler to vidí. "On je šikovný hráč a já zase hraju tvrdě. Chápu, že se mu to nelíbí," dodal s klidem.

#NHLDucks' Ryan Kesler delivers a vicious elbow to the head of Ryan Johansen. These two have been going at it all game. #Preds #NSHvsANA pic.twitter.com/65ZaGk7STM