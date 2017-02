TOP zajímavosti z NHL: Winnipeg bude bez Pavelce zhruba týden

Philadelphia - St.Louis 0:2

Blues se před pár dny dozvěděli, že kvůli zranění přijdou na celý zbytek sezony o Robby Fabbriho. Kouč Mike Yeo sdělil, že jeho místo by měl zaujmout nejproduktivnější hráč farmářského mužstva Kenny Agostino. Potvrdil to brankou hned v prvním zápase. "V téhle lize se musíte naučit, že je třeba být stále připraven, řekl čtyřiadvacetiletý Agostino, který má na kontě v NHL jen 10 zápasů a naposledy hrál za Calgary v březnu 2014.

Dominant in the AHL. Off to a good start in the NHL. Congrats @kennyagostino on your first goal as a Blue. pic.twitter.com/QELpC9JfhW