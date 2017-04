TOP zajímavosti z NHL: Za faul na Rozsívala dostal 2 zápasy stop

Buffalo - Toronto 2:4

Premiéru v NHL si za domácí užil Alexander Nylander, osmý hráč posledního draftu. A to všechno navíc proti bratrovi Williamovi. "Hrajete proti nejlepším hráčům světa, pořád musíte být ve střehu," popisoval první pocity. Celkem odehrál 14 minut a 28 vteřin a do statistik se nezapsal.

Nylanders from the past and present were in full effect at the KeyBank Center.https://t.co/dmhwuGgv2p pic.twitter.com/cR0kEv70SI