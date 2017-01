TOP zajímavosti z NHL: Zibanejad má problém, část rodiny má v Íránu

Montreal - Calgary 5:1

Jubilejní dvacátý gól ve vlastním oslabení vstřelil Tomáš Plekanec a v historické klubové tabulce se vyrovnal Bobu Gaineymu na druhém místě. Na prvního Guy Carbonneaua mu chybí ještě 7 branek.

Plekanec goal. This is one the goalie has to take responsibility for. Maybe Johnson is thinking pass? I think so. Why am I so sure? ... pic.twitter.com/cKUS4kVEjS